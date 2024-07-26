В Париже за 20 минут до начала отменили пресс-конференцию к открытию Олимпиады
Пресс-конференцию к открытию XXIII летних Олимпийских игр в Париже отменили за 20 минут до начала. Об этом сообщил спортивный корреспондент Sky News Роб Харрис в соцсети X.
По словам Харриса, на пресс-конференции должна была обсуждаться церемония открытия Игр. Мероприятие отменили без объяснения причин.
В день открытия Олимпиады на железных дорогах Франции произошел сбой из-за того, что вандалы подожгли объекты вдоль линий, соединяющих Париж с Лиллем на севере, Бордо на западе и Страсбургом на востоке. Государственный железнодорожный оператор заявил, что движение будет серьезно нарушено как минимум до конца выходных. Поезда вернутся обратно в пункты отправления.
26 июля в Париже запланирована церемония открытия Олимпиады-2024. Соревнование вызвало в мире беспрецедентный интерес и ажиотаж. 10 млн билетов были проданы задолго до старта Игр, побив рекорд Атланты-1996, когда американцы реализовали 8,3 млн билетов. Возможность понаблюдать за соревнованиями воочию стоила от 24 евро (всего 10% от общего числа билетов) до 2700 евро. Кроме того, впервые в истории Олимпиад все билеты были проданы онлайн.