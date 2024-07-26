Восемь человек с ботулизмом остаются на лечении в стационарах

О массовых отравлениях россиян с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 24 июня сообщалось о смерти от ботулизма 21-летнего молодого человека из Костромской области, который съел салат лобио во время поездки в Нижний Новгород. Позднее в Нижегородской области скончался второй пациент с аналогичным диагнозом. Всего от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 417 человек, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.