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Восемь человек с ботулизмом остаются на лечении в стационарах

Ведомости

Восемь пациентов с ботулизмом продолжают лечение в стационарах, шесть из них – в реанимации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Четверо больных находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам Кузнецова, состояние одного из пациентов оценивается как среднетяжелое. Еще один – в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.

О массовых отравлениях россиян с подозрением на ботулизм стало известно 15 июня. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 24 июня сообщалось о смерти от ботулизма 21-летнего молодого человека из Костромской области, который съел салат лобио во время поездки в Нижний Новгород. Позднее в Нижегородской области скончался второй пациент с аналогичным диагнозом. Всего от ботулизма в 11 субъектах России пострадали 417 человек, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По делу о массовом заражении ботулизмом были задержаны директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества фирмы Елена Машкова, коммерческий директор ООО «Савон-К» Владимир Шин и повар этого предприятия Карим Норматов. Первых троих суд отправил под домашний арест, повар арестован до 15 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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