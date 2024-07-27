Песков: о мобилизации никто не разговаривает
Речь о мобилизации в России не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет «РИА Новости».
На вопрос журналистов о том, хватает ли добровольцев в зоне спецоперации или потребуется мобилизация, Песков сказал: «О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет».
21 сентября 2022 г. в России была объявлена частичная мобилизация, 31 октября того же года президент России Владимир Путин заявил о ее завершении. К тому моменту было призвано более 300 000 человек.
14 мая 2024 г. министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что армия РФ нуждается в комплектации, но «речь не идет о мобилизации, о чрезвычайных мерах».