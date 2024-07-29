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Советский конькобежец-рекордсмен Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет

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Конькобежец Юрий Сергеев, участник Олимпиады 1956 г. в Кортина-д’Ампеццо, рекордсмен мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м умер на 100-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича», – говорится в заявлении.

Сергеев – Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и судья всесоюзной категории. С 1943 года был членом общества «Динамо». В 2020 году Сергеев рассказал «Чемпионату», что начал заниматься спортом серьезно после того, как выиграл чемпионат Москвы и всесоюзные соревнования.

Сергеев владел мировым рекордом на дистанции 500 метров с 1952 по 1956 гг., четыре раза улучшая этот показатель. После завершения спортивной карьеры работал тренером в «Динамо».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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