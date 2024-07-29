Советский конькобежец-рекордсмен Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет
Конькобежец Юрий Сергеев, участник Олимпиады 1956 г. в Кортина-д’Ампеццо, рекордсмен мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м умер на 100-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.
«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича», – говорится в заявлении.
Сергеев – Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и судья всесоюзной категории. С 1943 года был членом общества «Динамо». В 2020 году Сергеев рассказал «Чемпионату», что начал заниматься спортом серьезно после того, как выиграл чемпионат Москвы и всесоюзные соревнования.
Сергеев владел мировым рекордом на дистанции 500 метров с 1952 по 1956 гг., четыре раза улучшая этот показатель. После завершения спортивной карьеры работал тренером в «Динамо».