Советский конькобежец-рекордсмен Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет

Сергеев – Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и судья всесоюзной категории. С 1943 года был членом общества «Динамо». В 2020 году Сергеев рассказал «Чемпионату», что начал заниматься спортом серьезно после того, как выиграл чемпионат Москвы и всесоюзные соревнования.