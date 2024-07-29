Экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева приговорили к 13 годам колонии
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву по уголовному делу о коррупции при подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 г. Суд признал фигуранта виновным в получении взяток, мошенничестве и попытке побега. Об этом сообщает ТАСС.
Суд постановил назначить Барышеву 13 лет колонии строгого режима, крупный штраф, лишить орденов Почета и Дружбы, звания полковника и на десять лет запретить занимать руководящие должности. Ранее гособвинение запрашивало 17-летний срок.
Уголовное дело рассматривалось с начала 2021 г., по нему также проходил заместитель Барышева – Андрей Хамазин, который дал показания против своего начальника. Суд приговорил его к девятилетнему сроку, который обязал считать условным.
По версии следствия, экс-директор ЦСКА и его подчиненные получили 7 млн, 10 млн и 6,6 млн руб. от представителей компаний RedSys, «Форвард» и «Пять семерок», которым было предоставлено право обеспечить игры жидкокристаллическими мониторами, спортивной экипировкой и транспортом.
В середине февраля 2024 г. бывший замначальника ЦСКА Виктор Стойло также был приговорен к 11 годам и шести месяцам колонии по делу о коррупции.