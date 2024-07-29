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Экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева приговорили к 13 годам колонии

Ведомости

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву по уголовному делу о коррупции при подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 г. Суд признал фигуранта виновным в получении взяток, мошенничестве и попытке побега. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил назначить Барышеву 13 лет колонии строгого режима, крупный штраф, лишить орденов Почета и Дружбы, звания полковника и на десять лет запретить занимать руководящие должности. Ранее гособвинение запрашивало 17-летний срок.

Уголовное дело рассматривалось с начала 2021 г., по нему также проходил заместитель Барышева – Андрей Хамазин, который дал показания против своего начальника. Суд приговорил его к девятилетнему сроку, который обязал считать условным.

По версии следствия, экс-директор ЦСКА и его подчиненные получили 7 млн, 10 млн и 6,6 млн руб. от представителей компаний RedSys, «Форвард» и «Пять семерок», которым было предоставлено право обеспечить игры жидкокристаллическими мониторами, спортивной экипировкой и транспортом.

В середине февраля 2024 г. бывший замначальника ЦСКА Виктор Стойло также был приговорен к 11 годам и шести месяцам колонии по делу о коррупции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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