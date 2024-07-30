Путин наградил орденом Почета 100-летнего участника обороны Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета участника обороны Ленинграда Зиновия Меркина. Указ опубликован на портале правовой информации.
Ветеран получил награду «за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность».
В этом году Зиновий Меркин отметил 100-летний юбилей. Он родился 10 июля 1924 г. в Ленинграде. На момент начала Великой Отечественной войны ему было 17 лет. Меркин ушел на фронт, прибавив себе год в военкомате.
Изначально служил в стрелковой дивизии. Несколько раз был ранен, впоследствии служил в полковой и инженерной разведках, а в 1943 г. воевал на Курской дуге. Меркин дошел до Праги, а победу встретил в Германии. Он также участвовал в освобождении Украины, Польши и боях на территории Румынии.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».