Путин наградил орденом Почета 100-летнего участника обороны Ленинграда

Изначально служил в стрелковой дивизии. Несколько раз был ранен, впоследствии служил в полковой и инженерной разведках, а в 1943 г. воевал на Курской дуге. Меркин дошел до Праги, а победу встретил в Германии. Он также участвовал в освобождении Украины, Польши и боях на территории Румынии.