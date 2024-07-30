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Путин наградил орденом Почета 100-летнего участника обороны Ленинграда

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета участника обороны Ленинграда Зиновия Меркина. Указ опубликован на портале правовой информации.

Ветеран получил награду «за вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность».

В этом году Зиновий Меркин отметил 100-летний юбилей. Он родился 10 июля 1924 г. в Ленинграде. На момент начала Великой Отечественной войны ему было 17 лет. Меркин ушел на фронт, прибавив себе год в военкомате.

Изначально служил в стрелковой дивизии. Несколько раз был ранен, впоследствии служил в полковой и инженерной разведках, а в 1943 г. воевал на Курской дуге. Меркин дошел до Праги, а победу встретил в Германии. Он также участвовал в освобождении Украины, Польши и боях на территории Румынии.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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