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Спрос на «дальневосточный гектар» вырос на треть в первом полугодии

Ведомости

Число заявок на получение «дальневосточного гектара» выросло на треть в первой половине текущего года, пишет РБК со ссылкой на аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

За первые шесть месяцев 2024 г. количество заявок по программе «Гектар на Дальнем Востоке и Арктике» достигло 16 700. В прошлом году показатель за аналогичный период был на уровне 12 700 заявок, наблюдается рост на 32%.

В аппарате полпреда пояснили, что рост спроса связан с возрастающим интересом к возврату в хозяйственный оборот определенных территорий, а именно участков, в отношении которых не подписаны договоры безвозмездного пользования. Речь также идет о землях, не переоформленных в собственность или аренду. Так, участники, заинтересованные в программе, могут получить подготовленные к оформлению участки.

Опрошенные РБК эксперты также отмечают, что рост заявок связан с возможностью использовать полученный участок для строительства дома по «Дальневосточной и Арктической ипотеке». Программа запущена в 2019 г., она предполагает выдачу кредитов под 2% для покупки жилья в новостройке в городе и вторичного жилья в сельской местности.

Программа «Дальневосточный гектар» действует в России с 2016 г. и рассчитана до 2040 г. Она ориентирована на людей, которые хотят переехать в Дальневосточный федеральный округ. Все желающие могут бесплатно получить землю, а через пять лет освоения оформить ее в собственность. Участки должны располагаться за пределами городов. Их площадь не может превышать 1 гектара на человека, требований к возрасту получателя нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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