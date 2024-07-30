Спрос на «дальневосточный гектар» вырос на треть в первом полугодии
За первые шесть месяцев 2024 г. количество заявок по программе «Гектар на Дальнем Востоке и Арктике» достигло 16 700. В прошлом году показатель за аналогичный период был на уровне 12 700 заявок, наблюдается рост на 32%.
В аппарате полпреда пояснили, что рост спроса связан с возрастающим интересом к возврату в хозяйственный оборот определенных территорий, а именно участков, в отношении которых не подписаны договоры безвозмездного пользования. Речь также идет о землях, не переоформленных в собственность или аренду. Так, участники, заинтересованные в программе, могут получить подготовленные к оформлению участки.
Опрошенные РБК эксперты также отмечают, что рост заявок связан с возможностью использовать полученный участок для строительства дома по «Дальневосточной и Арктической ипотеке». Программа запущена в 2019 г., она предполагает выдачу кредитов под 2% для покупки жилья в новостройке в городе и вторичного жилья в сельской местности.
Программа «Дальневосточный гектар» действует в России с 2016 г. и рассчитана до 2040 г. Она ориентирована на людей, которые хотят переехать в Дальневосточный федеральный округ. Все желающие могут бесплатно получить землю, а через пять лет освоения оформить ее в собственность. Участки должны располагаться за пределами городов. Их площадь не может превышать 1 гектара на человека, требований к возрасту получателя нет.