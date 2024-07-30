Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

МВД и ФСБ задержали 10 пособников телефонных мошенников

Ведомости

Сотрудники управления МВД по Воронежской области и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 10 молодых людей, которые технически обеспечивали «работу» телефонных мошенников, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возраст задержанных – от 17 лет до 21 года. По предварительным данным, с начала 2024 г. по указанию анонимных кураторов молодые люди обеспечивали работу спецоборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские. В мошеннической схеме использовались сим-боксы и GSM-шлюзы.

В телефонных разговорах аферисты называли себя сотрудниками банков и правоохранительных органов или родственниками, попавшими в автомобильную аварию. После этого они убеждали жертв передать им свои сбережения. Причиненный россиянам ущерб составил 10 млн руб.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Двое фигурантов заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом. Семерым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых и в офисных помещениях в Воронежской и Белгородской областях. Изъято серверное оборудование, средства связи, ноутбуки.

25 июля «Ведомости» писали, что по новому законодательству банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных Банка России о мошеннических операциях. В противном случае финансовая организация должна будет вернуть клиенту украденные деньги. Нововведения направлены на борьбу с дропперами – людьми, через чьи банковские карты – с их согласия или без него – проходят мошеннические операции.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных