МВД и ФСБ задержали 10 пособников телефонных мошенников

25 июля «Ведомости» писали, что по новому законодательству банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных Банка России о мошеннических операциях. В противном случае финансовая организация должна будет вернуть клиенту украденные деньги. Нововведения направлены на борьбу с дропперами – людьми, через чьи банковские карты – с их согласия или без него – проходят мошеннические операции.