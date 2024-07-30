МВД и ФСБ задержали 10 пособников телефонных мошенников
Сотрудники управления МВД по Воронежской области и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 10 молодых людей, которые технически обеспечивали «работу» телефонных мошенников, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Возраст задержанных – от 17 лет до 21 года. По предварительным данным, с начала 2024 г. по указанию анонимных кураторов молодые люди обеспечивали работу спецоборудования, которое позволяло подменять номера зарубежных абонентов на российские. В мошеннической схеме использовались сим-боксы и GSM-шлюзы.
В телефонных разговорах аферисты называли себя сотрудниками банков и правоохранительных органов или родственниками, попавшими в автомобильную аварию. После этого они убеждали жертв передать им свои сбережения. Причиненный россиянам ущерб составил 10 млн руб.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Двое фигурантов заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом. Семерым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых и в офисных помещениях в Воронежской и Белгородской областях. Изъято серверное оборудование, средства связи, ноутбуки.
25 июля «Ведомости» писали, что по новому законодательству банки обязаны приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе средств содержится в базе данных Банка России о мошеннических операциях. В противном случае финансовая организация должна будет вернуть клиенту украденные деньги. Нововведения направлены на борьбу с дропперами – людьми, через чьи банковские карты – с их согласия или без него – проходят мошеннические операции.