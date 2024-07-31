Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

У одного из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Булгакова нашли Aston Martin

Ведомости

Совладелец Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александр Михайленко – один из фигурантов дела генерала армии Дмитрия Булгакова – при разводе с женой получил 50% компании «Консервпаклам» и премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

Агентство со ссылкой на правоохранительные органы указывает, что Михайленко в прошлом служил в тыловых подразделениях Вооруженных сил РФ, а в начале 2000-х был главой Третейского суда Минобороны. Он также является совладельцем компании «Консервпаклам», производящей мясные консервы для ГПК, а его родственник – владелец компании «Бруно», которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон.

Уголовное дело в отношении руководителей Грязинского пищевого комбината Валерия Ковалевича, Эльвиры Симоновой и Александра Михайленко было возбуждено 18 апреля. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. По данным «РИА Новости», интересы Грязинского пищевого комбината с использованием служебного положения якобы лоббировал бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, который был арестован в конце июля. Сумма ущерба из-за поставок 9 млн пайков в Вооруженные силы РФ по завышенной цене составила 1,3 млрд руб.

Согласно решению Басманного суда Ковалевич, Симонова и Михайленко пробудут под стражей до 18 сентября.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных