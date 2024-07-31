У одного из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Булгакова нашли Aston Martin

Агентство со ссылкой на правоохранительные органы указывает, что Михайленко в прошлом служил в тыловых подразделениях Вооруженных сил РФ, а в начале 2000-х был главой Третейского суда Минобороны. Он также является совладельцем компании «Консервпаклам», производящей мясные консервы для ГПК, а его родственник – владелец компании «Бруно», которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон.