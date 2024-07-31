У одного из фигурантов дела экс-замглавы Минобороны Булгакова нашли Aston Martin
Совладелец Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александр Михайленко – один из фигурантов дела генерала армии Дмитрия Булгакова – при разводе с женой получил 50% компании «Консервпаклам» и премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.
Агентство со ссылкой на правоохранительные органы указывает, что Михайленко в прошлом служил в тыловых подразделениях Вооруженных сил РФ, а в начале 2000-х был главой Третейского суда Минобороны. Он также является совладельцем компании «Консервпаклам», производящей мясные консервы для ГПК, а его родственник – владелец компании «Бруно», которая поставляла в ГПК упаковку, бумагу и картон.
Уголовное дело в отношении руководителей Грязинского пищевого комбината Валерия Ковалевича, Эльвиры Симоновой и Александра Михайленко было возбуждено 18 апреля. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. По данным «РИА Новости», интересы Грязинского пищевого комбината с использованием служебного положения якобы лоббировал бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, который был арестован в конце июля. Сумма ущерба из-за поставок 9 млн пайков в Вооруженные силы РФ по завышенной цене составила 1,3 млрд руб.
Согласно решению Басманного суда Ковалевич, Симонова и Михайленко пробудут под стражей до 18 сентября.