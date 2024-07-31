Глава Минтранса заявил о деградации федеральных дорог

В указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», опубликованном 7 мая, говорится, что к 2030 г. в РФ должно вырасти число соответствующих нормативным требованиям автодорог федерального значения не менее чем до 85%, регионального значения – не менее чем до 60%.