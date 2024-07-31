Глава Минтранса заявил о деградации федеральных дорог
Состояние федеральной сети автодорог РФ деградирует, поэтому нужно сначала приводить дороги к нормативу, а не строить новые. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает ТАСС.
«Мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе. Региональная тоже, муниципальная еще в более сложном положении находится. Но у нас всегда федеральная сеть была флагманом и ориентиром. К сожалению, с 2020 г. мы видим постепенное снижение», – заявил Старовойт.
В связи с этим Старовойт призвал в первую очередь не начинать новые большие стройки, а «закончить начатое, чтобы у нас не оставалось недостроек». Также, по словам министра, нужно «опережающим темпом приводить в норматив, осуществлять ремонт, капитальный ремонт и содержание» автодорог.
В указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», опубликованном 7 мая, говорится, что к 2030 г. в РФ должно вырасти число соответствующих нормативным требованиям автодорог федерального значения не менее чем до 85%, регионального значения – не менее чем до 60%.