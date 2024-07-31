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Глава Минтранса заявил о деградации федеральных дорог

Ведомости

Состояние федеральной сети автодорог РФ деградирует, поэтому нужно сначала приводить дороги к нормативу, а не строить новые. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает ТАСС.

«Мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе. Региональная тоже, муниципальная еще в более сложном положении находится. Но у нас всегда федеральная сеть была флагманом и ориентиром. К сожалению, с 2020 г. мы видим постепенное снижение», – заявил Старовойт.

В связи с этим Старовойт призвал в первую очередь не начинать новые большие стройки, а «закончить начатое, чтобы у нас не оставалось недостроек». Также, по словам министра, нужно «опережающим темпом приводить в норматив, осуществлять ремонт, капитальный ремонт и содержание» автодорог.

В указе президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», опубликованном 7 мая, говорится, что к 2030 г. в РФ должно вырасти число соответствующих нормативным требованиям автодорог федерального значения не менее чем до 85%, регионального значения – не менее чем до 60%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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