Следствие запросило арест руководителя «Военторга» по делу о мошенничестве
Следствие просит суд арестовать руководителя «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях в Минобороны РФ, сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
1 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций из Северной Осетии. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
По версии следствия, они вступили в сговор с другими соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др. Были заключены госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн руб. С 2019 по декабрь 2022 гг. соучастники купили продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, чтобы реализовать ее Минобороны по завышенной цене. Стоимость товаров была увеличена на сумму более 400 млн руб.
На причастность к этому мошеннической схеме также планируют проверить бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по уголовному делу коррупционной направленности, сообщает ТАСС. По информации источника, проверка обусловлена тем, что на посту замминистра он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил (ВС) РФ в период, к которому относятся хищения. Кроме того, именно с «Военторгом» были заключены контракты на поставку сухих пайков в войска у Грязинского пищевого комбината, в связях с которым подозревают Булгакова.