Следствие запросило арест руководителя «Военторга» по делу о мошенничестве

На причастность к этому мошеннической схеме также планируют проверить бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного по уголовному делу коррупционной направленности, сообщает ТАСС. По информации источника, проверка обусловлена тем, что на посту замминистра он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил (ВС) РФ в период, к которому относятся хищения. Кроме того, именно с «Военторгом» были заключены контракты на поставку сухих пайков в войска у Грязинского пищевого комбината, в связях с которым подозревают Булгакова.