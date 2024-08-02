Самолет с освобожденными в России американцами приземлился в США

Всего были освобождены 16 человек из России, включая пятерых граждан Германии и семерых россиян. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы (были осуждены в Словении за шпионаж), Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), основатель IT-компании M13 Владислав Клюшин (был осужден в США за кибермошенничество), Вадим Конощенок (обвинялся в США в незаконной закупке электроники для ВПК РФ), Михаил Микушин (был арестован в Норвегии по делу о шпионаже), Павел Рубцов (был арестован в Польше по делу о шпионаже) и сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество).