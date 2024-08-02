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Самолет с освобожденными в России американцами приземлился в США

Ведомости

В США приземлился самолет с помилованными в России морпехом Полом Уиланом, журналисткой Алсу Курмашевой и репортером The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем. Об этом сообщает CNN.

Борт с ними сел на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, где освобожденных американцев ожидали президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. По данным CNN, Уилан, Гершкович и Курмашева встретятся с семьями, а затем отправятся в армейский медицинский центр Брук в Сан-Антонио, чтобы пройти медицинское обследование и лечение.

Первым из самолета вышел Уилан, затем – Гершкович и Курмашева. Они пожали руку Байдену, а затем обняли своих родных.

1 августа президент США сообщил об освобождении в России троих граждан США – Уилана, Курмашевой, Гершковича – и одного держателя грин-карты Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом). Помимо них, президент России Владимир Путин помиловал еще девятерых человек: политолога Демури Воронина, экс-координаторов штабов Алексея Навального Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву и Вадима Останина, а также художницу Александру Сколиченко, политика Илью Яшина (признан иноагентом), экс-директора «Открытой России» (признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова и бывшего председателя «Мемориала» (организация признана иноагентом, ликвидирована) Олега Орлова (признан иноагентом).

Всего были освобождены 16 человек из России, включая пятерых граждан Германии и семерых россиян. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы (были осуждены в Словении за шпионаж), Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), основатель IT-компании M13 Владислав Клюшин (был осужден в США за кибермошенничество), Вадим Конощенок (обвинялся в США в незаконной закупке электроники для ВПК РФ), Михаил Микушин (был арестован в Норвегии по делу о шпионаже), Павел Рубцов (был арестован в Польше по делу о шпионаже) и сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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