СФ одобрил участие РАН в экспертизе школьных учебников

«Российская академия наук сделает все возможное, чтобы экспертиза была не только по сути, по контенту, но и с учетом тех факторов нашего подрастающего поколения, чтобы учитывалось здоровье, психология, возможность освоения этого материала и чтобы наши граждане, подрастающие поколения, были достойной нашей сменой», – высказался Красников.