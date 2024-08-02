СФ одобрил участие РАН в экспертизе школьных учебников
Совет Федерации (СФ) на заключительном пленарном заседании весенней сессии одобрил закон об обязательном участии Российской академии наук (РАН) в экспертизе школьных учебников и учебных пособий.
Федеральный закон инициирован сенаторами во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко по итогам правительственного часа с участием президента РАН Геннадия Красникова. Законом предусмотрено участие РАН в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. Такую экспертизу Академия наук проводила до 2019 г. Предложение о возобновлении проведения научной экспертизы РАН поддержал президент Владимир Путин.
«Российская академия наук сделает все возможное, чтобы экспертиза была не только по сути, по контенту, но и с учетом тех факторов нашего подрастающего поколения, чтобы учитывалось здоровье, психология, возможность освоения этого материала и чтобы наши граждане, подрастающие поколения, были достойной нашей сменой», – высказался Красников.
30 января Путин согласился обсудить с коллегами предложение Красникова вернуть экспертизу школьных учебников, которую организация делала до 2018 г. Законопроект был внесен в Госдуму 5 мая, 24 июля он был принят.