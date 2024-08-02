Совет Федерации одобрил закон о запрете треш-стримов
Совет Федерации одобрил пакет законов о запрете так называемых треш-стримов и ответственности за их распространение.
В рамках этого пакета в законодательство вводится определение понятия «треш-стрим». Треш-стрим – информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений. Вводится несудебный порядок ограничения Роскомнадзором доступа к указанной информации по требованию генерального прокурора и его заместителей.
В КоАП РФ за распространение указанной информации предлагается установить административную ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юридических лиц – от 800 000 до 1 млн руб. с конфискацией оборудования, которое было использовано для изготовления таких материалов.