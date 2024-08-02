Совет Федерации одобрил закон о запрете треш-стримов

В КоАП РФ за распространение указанной информации предлагается установить административную ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб., для юридических лиц – от 800 000 до 1 млн руб. с конфискацией оборудования, которое было использовано для изготовления таких материалов.