Нацбанк Украины ухудшил прогноз по оттоку населения из страны

По данным Госстата Украины, численность ее населения в январе 2022 г., то есть до признания РФ независимости ДНР и ЛНР, а также начала боевых действий, составила 40,98 млн человек. По оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», приведенной в июне прошлого года, население республики сократилось до 29 млн человек. Согласно прогнозу института демографии и социальных исследований Украины, численность населения страны к 2033 г. может достигнуть 35 млн человек.