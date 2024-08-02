Нацбанк Украины ухудшил прогноз по оттоку населения из страны
Национальный банк Украины ухудшил прогноз по оттоку граждан страны в 2024 и 2025 гг., следует из инфляционного отчета регулятора за июль.
«С 2024 по 2025 гг. ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 000 и 300 000 человек соответственно)», – говорится в отчете. Отмечается, что показатели ухудшились по сравнению с апрельскими данными.
В Нацбанке объяснили изменение прогноза ухудшением ситуации в энергетике. Оно, согласно сообщению регулятора, приостанавливает производства и сокращает спрос на рабочую силу. Согласно прогнозу, мигранты начнут постепенно возвращаться в страну не раньше 2026 г.
По данным Госстата Украины, численность ее населения в январе 2022 г., то есть до признания РФ независимости ДНР и ЛНР, а также начала боевых действий, составила 40,98 млн человек. По оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», приведенной в июне прошлого года, население республики сократилось до 29 млн человек. Согласно прогнозу института демографии и социальных исследований Украины, численность населения страны к 2033 г. может достигнуть 35 млн человек.