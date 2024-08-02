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Нацбанк Украины ухудшил прогноз по оттоку населения из страны

Ведомости

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по оттоку граждан страны в 2024 и 2025 гг., следует из инфляционного отчета регулятора за июль.

«С 2024 по 2025 гг. ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 000 и 300 000 человек соответственно)», – говорится в отчете. Отмечается, что показатели ухудшились по сравнению с апрельскими данными.

В Нацбанке объяснили изменение прогноза ухудшением ситуации в энергетике. Оно, согласно сообщению регулятора, приостанавливает производства и сокращает спрос на рабочую силу. Согласно прогнозу, мигранты начнут постепенно возвращаться в страну не раньше 2026 г.

По данным Госстата Украины, численность ее населения в январе 2022 г., то есть до признания РФ независимости ДНР и ЛНР, а также начала боевых действий, составила 40,98 млн человек. По оценке аналитического центра «Украинский институт будущего», приведенной в июне прошлого года, население республики сократилось до 29 млн человек. Согласно прогнозу института демографии и социальных исследований Украины, численность населения страны к 2033 г. может достигнуть 35 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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