Суд приговорил захватчика заложников в СИЗО Ростова-на-Дону к 23 годам

В июне «РИА Новости» писали, что Камнев является одним из захватчиков заложников в СИЗО №1 Ростова-на-Дону. Своего подзащитного на одном из видео узнал адвокат фигуранта. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двоих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России заявила, что заложники были освобождены и не пострадали, а захватчики ликвидированы. При этом Telegram-канал Baza и RT 18 июня сообщали, что один из заключенных выжил.