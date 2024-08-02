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Суд приговорил захватчика заложников в СИЗО Ростова-на-Дону к 23 годам

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил Даниила Камнева к 23 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края, пишет «РИА Новости». Мужчина также известен как возможный захватчик заложников в СИЗО Ростова-на-Дону.

Дело о подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска слушалось в суде с августа 2023 г. По нему проходят шесть фигурантов. В частности, Камневу вменялось незаконное изготовление и сбыт взрывных устройств и взрывчатых веществ, участие в деятельности экстремистской организации, склонение к терроризму, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также приготовление к совершению теракта.

По данным гособвинителя, Камнев в 2020 г. вступил в объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской). В марте 2021 г. он и его гражданская жена решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили взрывные устройства. Совершить теракт им помешали силовики. В суде Камнев признал свою вину.

В июне «РИА Новости» писали, что Камнев является одним из захватчиков заложников в СИЗО №1 Ростова-на-Дону. Своего подзащитного на одном из видео узнал адвокат фигуранта. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двоих сотрудников уголовно-исполнительной системы. Днем того же дня ФСИН России заявила, что заложники были освобождены и не пострадали, а захватчики ликвидированы. При этом Telegram-канал Baza и RT 18 июня сообщали, что один из заключенных выжил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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