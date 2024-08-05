Экс-заместителя гендиректора «Ил» Новожилова приговорили к шести годам колонии

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что следствие инкриминирует фигурантам хищение средств, выделенных на разработку военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А. Потерпевшим лицом в рамках уголовного дела признано ПАО «Ил». Изначально они оценивали общий размер хищения от фиктивного трудоустройства в госкорпорацию в 18 млн руб. Впоследствии сумма была уточнена чуть более чем до 4 млн руб. По версии следствия, обвиняемые осуществляли хищение средств путем перечисления со счета потерпевшего лица на счета фиктивно устроенных сотрудников. Последние передавали неосновательно полученные деньги Титову.