Экс-заместителя гендиректора «Ил» Новожилова приговорили к шести годам колонии
Савеловский суд Москвы приговорил бывшего заместителя гендиректора ПАО «Ил» Андрея Новожилова к шести годам колонии. Об этом сообщил ТАСС.
Директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана приговорили к пяти годам колонии. Третий фигурант дела, бывший сотрудник финансовой службы МАИ Игорь Титов, получил 4,5 года лишения свободы условно.
Всем троим предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Новожилов также обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК), а Хван и Титов – в пособничестве этих действий. Об их задержании стало известно в августе 2020 г. Новожилова и Хвана Пресненский суд Москвы заключил под стражу, Титову суд избрал более мягкую меру пресечения – в виде домашнего ареста.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что следствие инкриминирует фигурантам хищение средств, выделенных на разработку военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А. Потерпевшим лицом в рамках уголовного дела признано ПАО «Ил». Изначально они оценивали общий размер хищения от фиктивного трудоустройства в госкорпорацию в 18 млн руб. Впоследствии сумма была уточнена чуть более чем до 4 млн руб. По версии следствия, обвиняемые осуществляли хищение средств путем перечисления со счета потерпевшего лица на счета фиктивно устроенных сотрудников. Последние передавали неосновательно полученные деньги Титову.