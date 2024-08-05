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Экс-заместителя гендиректора «Ил» Новожилова приговорили к шести годам колонии

Ведомости

Савеловский суд Москвы приговорил бывшего заместителя гендиректора ПАО «Ил» Андрея Новожилова к шести годам колонии. Об этом сообщил ТАСС.

Директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана приговорили к пяти годам колонии. Третий фигурант дела, бывший сотрудник финансовой службы МАИ Игорь Титов, получил 4,5 года лишения свободы условно.

Всем троим предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Новожилов также обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК), а Хван и Титов – в пособничестве этих действий. Об их задержании стало известно в августе 2020 г. Новожилова и Хвана Пресненский суд Москвы заключил под стражу, Титову суд избрал более мягкую меру пресечения – в виде домашнего ареста.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что следствие инкриминирует фигурантам хищение средств, выделенных на разработку военно-транспортного самолета Ил-76 МД-90А. Потерпевшим лицом в рамках уголовного дела признано ПАО «Ил». Изначально они оценивали общий размер хищения от фиктивного трудоустройства в госкорпорацию в 18 млн руб. Впоследствии сумма была уточнена чуть более чем до 4 млн руб. По версии следствия, обвиняемые осуществляли хищение средств путем перечисления со счета потерпевшего лица на счета фиктивно устроенных сотрудников. Последние передавали неосновательно полученные деньги Титову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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