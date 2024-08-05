Путин назвал жен участников спецоперации лучшими психологами
Жены участников спецоперации – лучшие психологи для бойцов. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко по итогам весенней сессии парламента.
Матвиенко сообщила о встрече с кисловодскими сенаторами, которые рассказали ей, что бойцам нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая. Матвиенко предложила Путину, чтобы российские бойцы проходили реабилитацию совместно с женами.
«Самые лучшие специалисты-психологи», – отреагировал президент и согласился с тем, что супругам военнослужащих нужно разрешать находиться с ними вместе в санаториях в период прохождения реабилитации.
11 июля замминистра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что Минобороны и Минздрав прорабатывают возможность оказания амбулаторной помощи в поликлиниках по месту жительства для военнослужащих. По ее словам, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Цивилева отметила, что военнослужащие после участия в спецоперации будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм. У многих военных появляются проблемы со слухом, скрытые контузии, повышается риск инфарктов и инсультов и нарушения мозгового кровообращения.