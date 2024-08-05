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Путин назвал жен участников спецоперации лучшими психологами

Ведомости

Жены участников спецоперации – лучшие психологи для бойцов. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко по итогам весенней сессии парламента.

Матвиенко сообщила о встрече с кисловодскими сенаторами, которые рассказали ей, что бойцам нужна не только медицинская, физическая реабилитация, но и психологическая. Матвиенко предложила Путину, чтобы российские бойцы проходили реабилитацию совместно с женами.

«Самые лучшие специалисты-психологи», – отреагировал президент и согласился с тем, что супругам военнослужащих нужно разрешать находиться с ними вместе в санаториях в период прохождения реабилитации.

11 июля замминистра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что Минобороны и Минздрав прорабатывают возможность оказания амбулаторной помощи в поликлиниках по месту жительства для военнослужащих. По ее словам, такое поручение дал президент России Владимир Путин. Цивилева отметила, что военнослужащие после участия в спецоперации будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм. У многих военных появляются проблемы со слухом, скрытые контузии, повышается риск инфарктов и инсультов и нарушения мозгового кровообращения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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