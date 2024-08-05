Суд Москвы оштрафовал основателя Gulagu.net Осечкина на 40 000 рублей

В 2020 г. Осечкину было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), после чего он был объявлен в розыск. В ноябре 2021 г. МВД переобъявило его в розыск. Сам он проживает за пределами России.