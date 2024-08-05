Суд Москвы оштрафовал основателя Gulagu.net Осечкина на 40 000 рублей
Хорошевский районный суд Москвы назначил руководителю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину (признан в РФ иноагентом) административный штраф в 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Осечкин признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иноагентом отчета о деятельности).
В январе 2023 г. Осечкин был внесен в реестр иностранных агентов. Осенью 2022 г. в отношении него возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о Вооруженных силах РФ).
В 2020 г. Осечкину было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), после чего он был объявлен в розыск. В ноябре 2021 г. МВД переобъявило его в розыск. Сам он проживает за пределами России.