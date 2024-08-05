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Суд Москвы оштрафовал основателя Gulagu.net Осечкина на 40 000 рублей

Ведомости

Хорошевский районный суд Москвы назначил руководителю проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину (признан в РФ иноагентом) административный штраф в 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Осечкин признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иноагентом отчета о деятельности).

21 марта в отношении руководителя Gulagu.net возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.

В январе 2023 г. Осечкин был внесен в реестр иностранных агентов. Осенью 2022 г. в отношении него возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков о Вооруженных силах РФ).

В 2020 г. Осечкину было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ), после чего он был объявлен в розыск. В ноябре 2021 г. МВД переобъявило его в розыск. Сам он проживает за пределами России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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