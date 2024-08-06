Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао
Китайский и американский ученый, лауреат нобелевской премии по физике Ли Чжэндао умер в Сан-Франциско 4 августа. Ему было 97 лет, сообщает Шанхайский университет Цзяотун.
Ли родился 24 ноября 1926 г. в Шанхае. Нобелевскую премию он получил в 1957 г., когда работал в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Награда была присуждена «за глубокое исследование так называемых законов четности, которое привело к важным открытиям, касающимся элементарных частиц». Ли разделил ее с ученым Чэнь Нин Яном.
Академическая карьера Ли продолжалась более 60 лет. В частности, он занимал должность директора Китайского центра передовой науки и технологий (CCAST), был почетным профессором Шанхайского университета Цзяо Тун (SJTU) и почетным директором института Цунг-Дао Ли. В Шанхайском университете отмечают, что он совершил значительный прорыв в различных областях, в том числе речь о квантовой теории поля, теории элементарных частиц, ядерной физике, статистической механике.
Подчеркивается, что Ли внес значительный вклад в продвижение научно-технического образования в Китае.