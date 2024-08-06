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Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао

Ведомости

Китайский и американский ученый, лауреат нобелевской премии по физике Ли Чжэндао умер в Сан-Франциско 4 августа. Ему было 97 лет, сообщает Шанхайский университет Цзяотун.

Ли родился 24 ноября 1926 г. в Шанхае. Нобелевскую премию он получил в 1957 г., когда работал в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Награда была присуждена «за глубокое исследование так называемых законов четности, которое привело к важным открытиям, касающимся элементарных частиц». Ли разделил ее с ученым Чэнь Нин Яном.

Академическая карьера Ли продолжалась более 60 лет. В частности, он занимал должность директора Китайского центра передовой науки и технологий (CCAST), был почетным профессором Шанхайского университета Цзяо Тун (SJTU) и почетным директором института Цунг-Дао Ли. В Шанхайском университете отмечают, что он совершил значительный прорыв в различных областях, в том числе речь о квантовой теории поля, теории элементарных частиц, ядерной физике, статистической механике.

Подчеркивается, что Ли внес значительный вклад в продвижение научно-технического образования в Китае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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