Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао

Академическая карьера Ли продолжалась более 60 лет. В частности, он занимал должность директора Китайского центра передовой науки и технологий (CCAST), был почетным профессором Шанхайского университета Цзяо Тун (SJTU) и почетным директором института Цунг-Дао Ли. В Шанхайском университете отмечают, что он совершил значительный прорыв в различных областях, в том числе речь о квантовой теории поля, теории элементарных частиц, ядерной физике, статистической механике.