В деле о махинациях с пайками для армии фигурируют контракты на питание кадетов
В деле о мошенничестве с сухими пайками для российской армии, по которому проходит бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что речь, в частности, идет о контрактах на обеспечение питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского.
Булгаков был взят под стражу в конце июля. Сообщалось, что он якобы лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы по завышенной цене. По данным ТАСС, сумма ущерба оценивается в 1,3 млрд руб.
1 августа стало известно о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций, им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Позже стало известно, что Булгакова проверят на причастность и к этой мошеннической схеме. На посту замминистра он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ в период, к которому относятся хищения. Кроме того, именно с «Военторгом» были заключены контракты на поставку сухих пайков в войска с Грязинского пищевого комбината.
2 августа сообщалось, что Булгаков пытается доказать свою невиновность и сотрудничает со следствием. 6 августа стало известно, что в рамках уголовного дела было арестовано имущество, находящееся в банковских ячейках одного из фигурантов.