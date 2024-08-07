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В деле о махинациях с пайками для армии фигурируют контракты на питание кадетов

Ведомости

В деле о мошенничестве с сухими пайками для российской армии, по которому проходит бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, фигурируют госконтракты о поставке питания для кадетов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что речь, в частности, идет о контрактах на обеспечение питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре и Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского.

Булгаков был взят под стражу в конце июля. Сообщалось, что он якобы лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината – в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы по завышенной цене. По данным ТАСС, сумма ущерба оценивается в 1,3 млрд руб.

1 августа стало известно о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций, им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Позже стало известно, что Булгакова проверят на причастность и к этой мошеннической схеме. На посту замминистра он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ в период, к которому относятся хищения. Кроме того, именно с «Военторгом» были заключены контракты на поставку сухих пайков в войска с Грязинского пищевого комбината.

2 августа сообщалось, что Булгаков пытается доказать свою невиновность и сотрудничает со следствием. 6 августа стало известно, что в рамках уголовного дела было арестовано имущество, находящееся в банковских ячейках одного из фигурантов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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