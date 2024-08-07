В деле о махинациях с пайками для армии фигурируют контракты на питание кадетов

1 августа стало известно о задержании руководителя «Военторга» и бенефициара подконтрольных организаций, им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Позже стало известно, что Булгакова проверят на причастность и к этой мошеннической схеме. На посту замминистра он курировал вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ в период, к которому относятся хищения. Кроме того, именно с «Военторгом» были заключены контракты на поставку сухих пайков в войска с Грязинского пищевого комбината.