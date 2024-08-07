Администратора канала Moscow calling приговорили к 6,5 года лишения свободы
Черемушкинский суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала Moscow calling Андрея Куршина (признан иностранным агентом) к 6,5 года лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Куршин признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Ему также на 4 года запрещено администрировать интернет-ресурсы.