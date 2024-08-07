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Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Ведомости

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, передает корреспондент «Ведомостей».

Таким образом, он останется в СИЗО как минимум до 23 сентября. Заседание проходило в закрытом от СМИ и общественности режиме. Адвокаты Иванова в апелляции просили суд отменить решение первой инстанции и избрать более мягкую меру пресечения, поскольку Иванов не намерен скрываться или оказывать давление на свидетелей или других участников процесса.

До этого 7 августа суд арестовал четыре банковских счета бывшего чиновника.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца – до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Иванов просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но ему было отказано. Сам он свою вину отрицает.

По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.

7 августа суд также рассмотрел апелляцию Бородина и постановил оставить его под стражей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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