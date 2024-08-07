Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимура Иванова

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца – до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Иванов просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но ему было отказано. Сам он свою вину отрицает.