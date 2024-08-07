Суд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, передает корреспондент «Ведомостей».
Таким образом, он останется в СИЗО как минимум до 23 сентября. Заседание проходило в закрытом от СМИ и общественности режиме. Адвокаты Иванова в апелляции просили суд отменить решение первой инстанции и избрать более мягкую меру пресечения, поскольку Иванов не намерен скрываться или оказывать давление на свидетелей или других участников процесса.
До этого 7 августа суд арестовал четыре банковских счета бывшего чиновника.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца – до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Иванов просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но ему было отказано. Сам он свою вину отрицает.
По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.
7 августа суд также рассмотрел апелляцию Бородина и постановил оставить его под стражей.