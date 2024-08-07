Гендиректора IT-компании «Мастертел» нашли мертвым в Москве
Гендиректора IT-компании «Мастертел» Виталия Езопова обнаружили мертвым в своей квартире в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, он задохнулся парами азота», – добавил собеседник агентства.
24 июня «Известия» опубликовали интервью с Езоповым, в котором он рассказал о разногласиях с другим совладельцем компании Михаилом Беловым. По словам Езопова, причиной конфликта стало его желание провести IPO, принять участие в президентской амнистии дробления бизнеса и иметь независимый внешний аудит. Как итог, Езопов был лишен части долей во владении холдинга.