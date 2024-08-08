Раненного военкора Евгения Поддубного переведут на лечение в Москву
Военкора ВГТРК Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, переведут в московскую клинику. Об этом сообщается в Telegram-канале «Вести».
По данным «Вестей», в курской больнице журналисту провели все необходимые исследования и назначили курс лечения.
Военный корреспондент ВГТРК получил ранения в результате атаки беспилотника в Курской области 7 августа. Его госпитализировали в Курскую областную больницу. По данным собеседника «Ведомостей», он получил ожоги.
В Следственном комитете пообещали установить причастных к покушению на журналиста. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил наградить Поддубного ведомственной медалью.