Власти Вьетнама передали России осужденную за наркотики Марию Дапирку

Дапирку задержали в 2014 г. в международном аэропорту Хошимина Таншоннят. Она перевозила наркотики в багаже – там нашли пакет с 2,7 кг кокаина. Дапирка отрицала свою причастность к контрабанде. По ее словам, чемодан ей подарили, а наркотики мог спрятать нигериец, с которым она познакомилась в Таиланде. В 2015 г. Народный суд Хошимина приговорил Дапирку к пожизненному заключению.