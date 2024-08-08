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Власти Вьетнама передали России осужденную за наркотики Марию Дапирку

Ведомости

Власти Вьетнама передали России Марию Дапирку, осужденную за контрабанду наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в городе Хошимин.

«В соответствии с постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону и решением компетентного органа Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) осужденная Дапирка подлежит передаче в Российскую Федерацию», – сообщили в диппредставительстве.

Агентство также узнало, что власти Вьетнама передали Дапирку особому контролю ФСИН для того, чтобы ее доставили в Россию. Это произошло при непосредственном участии представителей генконсульства. Осужденная за контрабанду наркотиков будет отбывать наказание в России.

Дапирку задержали в 2014 г. в международном аэропорту Хошимина Таншоннят. Она перевозила наркотики в багаже – там нашли пакет с 2,7 кг кокаина. Дапирка отрицала свою причастность к контрабанде. По ее словам, чемодан ей подарили, а наркотики мог спрятать нигериец, с которым она познакомилась в Таиланде. В 2015 г. Народный суд Хошимина приговорил Дапирку к пожизненному заключению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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