Власти Вьетнама передали России осужденную за наркотики Марию Дапирку
Власти Вьетнама передали России Марию Дапирку, осужденную за контрабанду наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в городе Хошимин.
«В соответствии с постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону и решением компетентного органа Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) осужденная Дапирка подлежит передаче в Российскую Федерацию», – сообщили в диппредставительстве.
Агентство также узнало, что власти Вьетнама передали Дапирку особому контролю ФСИН для того, чтобы ее доставили в Россию. Это произошло при непосредственном участии представителей генконсульства. Осужденная за контрабанду наркотиков будет отбывать наказание в России.
Дапирку задержали в 2014 г. в международном аэропорту Хошимина Таншоннят. Она перевозила наркотики в багаже – там нашли пакет с 2,7 кг кокаина. Дапирка отрицала свою причастность к контрабанде. По ее словам, чемодан ей подарили, а наркотики мог спрятать нигериец, с которым она познакомилась в Таиланде. В 2015 г. Народный суд Хошимина приговорил Дапирку к пожизненному заключению.