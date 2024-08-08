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Агенты ФБР провели обыски в доме экс-разведчика США из-за связей с RT и Sputnik

Ведомости

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыски в доме бывшего разведчика США Скотта Риттера из-за его комментариев российским СМИ Russia Today (RT) и Sputnik. Об этом Риттер сообщил в своем Telegram-канале.

«Можно предположить, что они в первую очередь интересуются моими связями с RT и Sputnik, а именно тем, что я якобы получаю указания прямо от них и вознаграждение за это. Это означало бы, что я работаю на российское правительство», – сказал он. Риттер также заявил, что у него есть вопрос к ордеру на проведение обыска, поскольку экс-разведчик не нарушает закон и не является иностранным агентом.

Риттер добавил, что вознаграждения от RT и Sputnik – это точно такая же плата за работу журналиста, которую он получает и от других СМИ. Он подчеркнул, что подозрения в манипулировании мнением граждан США «по указанию российского правительства» абсурдны. По словам Риттера, агенты ФБР проводили обыск у него дома около пяти часов. Они проверяли содержание всех электронных устройств.

Риттер с 2019 г. выступает колумнистом для издания RT. В июне стало известно, что Риттер собирался принять участие в сессии RT на ПМЭФ-2024: как Запад демонизирует Россию. Позже стало известно, что госдепартамент изъял его паспорт при попытке вылететь в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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