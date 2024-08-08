Агенты ФБР провели обыски в доме экс-разведчика США из-за связей с RT и Sputnik
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыски в доме бывшего разведчика США Скотта Риттера из-за его комментариев российским СМИ Russia Today (RT) и Sputnik. Об этом Риттер сообщил в своем Telegram-канале.
«Можно предположить, что они в первую очередь интересуются моими связями с RT и Sputnik, а именно тем, что я якобы получаю указания прямо от них и вознаграждение за это. Это означало бы, что я работаю на российское правительство», – сказал он. Риттер также заявил, что у него есть вопрос к ордеру на проведение обыска, поскольку экс-разведчик не нарушает закон и не является иностранным агентом.
Риттер добавил, что вознаграждения от RT и Sputnik – это точно такая же плата за работу журналиста, которую он получает и от других СМИ. Он подчеркнул, что подозрения в манипулировании мнением граждан США «по указанию российского правительства» абсурдны. По словам Риттера, агенты ФБР проводили обыск у него дома около пяти часов. Они проверяли содержание всех электронных устройств.
Риттер с 2019 г. выступает колумнистом для издания RT. В июне стало известно, что Риттер собирался принять участие в сессии RT на ПМЭФ-2024: как Запад демонизирует Россию. Позже стало известно, что госдепартамент изъял его паспорт при попытке вылететь в Россию.