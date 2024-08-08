Агенты ФБР провели обыски в доме экс-разведчика США из-за связей с RT и Sputnik

«Можно предположить, что они в первую очередь интересуются моими связями с RT и Sputnik, а именно тем, что я якобы получаю указания прямо от них и вознаграждение за это. Это означало бы, что я работаю на российское правительство», – сказал он. Риттер также заявил, что у него есть вопрос к ордеру на проведение обыска, поскольку экс-разведчик не нарушает закон и не является иностранным агентом.