Суд сократил арест главному кадровику Минобороны Кузнецову
Второй Западный окружной военный суд сократил срок ареста начальнику Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, передает корреспондент «Ведомостей».
Кузнецов пробудет под арестом до 12 сентября. 235-й гарнизонный военный суд 9 июля продлил содержание Кузнецова в СИЗО до 12 октября.
Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов якобы получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему также грозит до 15 лет лишения свободы.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и материалы дела 8 августа сообщил, что Кузнецов сотрудничает со следствием. В материалах уголовного дела указано, что Кузнецов дал показания на второго обвиняемого по делу – краснодарского бизнесмена Леву Мартиросяна.