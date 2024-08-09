Власти отменили режим ЧС в Липецком районе после атак БПЛА
Руководитель Липецкого района Давид Тодуа отменил режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.
Режим ЧС был введен утром 9 августа после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Эвакуированные жители Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки уже вернулись в свои дома.
Красный, а после и желтый уровень угрозы в Липецке и Липецком округе также отменены.
В ночь на 9 августа губернатор Игорь Артамонов сообщил, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА, добавив, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. За ночь было перехвачено и уничтожено 19 БПЛА над регионом. Пострадали девять человек. Тогда же стало известно о возгорании на военном аэродроме.
В ходе атак был поврежден объект энергетической структуры. Глава региона сообщил об отмене всех развлекательных мероприятий в регионе. Спортивные и семейные события будут проходить с обеспечением повышенных мер безопасности.