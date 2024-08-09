Власти отменили режим ЧС в Липецком районе после атак БПЛА

В ночь на 9 августа губернатор Игорь Артамонов сообщил, что Липецк подвергся массированной атаке БПЛА, добавив, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. За ночь было перехвачено и уничтожено 19 БПЛА над регионом. Пострадали девять человек. Тогда же стало известно о возгорании на военном аэродроме.