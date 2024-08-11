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ФПК запустила дополнительные поезда между Белгородом и Москвой

Ведомости

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания «РЖД») объявила о запуске дополнительных поездов между Белгородом и Москвой. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 12 по 16 августа из Белгорода в 1:36 мск будет отправляться поезд № 220, прибывший в столицу в 16:43 мск. Будет запущена и «Ласточка» – № 742, отправление 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода. Поезд будет следовать 10-вагонным составом вместо пятивагонного. Сообщение будет действовать ежедневно до 30 августа.

Билеты на дополнительные поезда из Белгорода в продаже, цены на них фиксированные, уточнили в представительстве.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины после начала спецоперации России в 2022 г. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.

8 августа губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей граничащей с Украиной Колотиловки покинуть село из-за обстрелов. По его словам, с жителями обсудили необходимые меры поддержки. Они попросили помочь с вывозом имущества и покормить домашних животных. 6 августа ВСУ вторглись на территорию соседней Курской области. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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