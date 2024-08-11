ФПК запустила дополнительные поезда между Белгородом и Москвой

С 12 по 16 августа из Белгорода в 1:36 мск будет отправляться поезд № 220, прибывший в столицу в 16:43 мск. Будет запущена и «Ласточка» – № 742, отправление 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода. Поезд будет следовать 10-вагонным составом вместо пятивагонного. Сообщение будет действовать ежедневно до 30 августа.