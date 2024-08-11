ФПК запустила дополнительные поезда между Белгородом и Москвой
С 12 по 16 августа из Белгорода в 1:36 мск будет отправляться поезд № 220, прибывший в столицу в 16:43 мск. Будет запущена и «Ласточка» – № 742, отправление 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода. Поезд будет следовать 10-вагонным составом вместо пятивагонного. Сообщение будет действовать ежедневно до 30 августа.
Билеты на дополнительные поезда из Белгорода в продаже, цены на них фиксированные, уточнили в представительстве.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины после начала спецоперации России в 2022 г. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.
8 августа губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей граничащей с Украиной Колотиловки покинуть село из-за обстрелов. По его словам, с жителями обсудили необходимые меры поддержки. Они попросили помочь с вывозом имущества и покормить домашних животных. 6 августа ВСУ вторглись на территорию соседней Курской области.