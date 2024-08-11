В Китае 60 человек пострадали и один погиб при поломке подъемника на водопаде

По данным местных властей, один человек серьезно пострадал, 59 получили легкие травмы. Пострадавших доставили больницы, проводится расследование причин аварии. Сейчас аттракцион закрыт. Департамент культуры и туризма Гуанси также объявил, что зона водопада Детянь будет временно закрыта с 11 августа.