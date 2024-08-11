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В Китае 60 человек пострадали и один погиб при поломке подъемника на водопаде

Ведомости

В Китае в провинции Гуанси пострадали 60 человек, еще один погиб в результате поломки аттракциона «Волшебный ковер», сообщает China Daily.

Инцидент у водопада Дэтянь на границе Китая и Вьетнама произошел днем 10 августа. Туристы получили травмы в результате сбоя аттракциона «Волшебный ковер», с помощью которого можно увидеть водопад.

По данным местных властей, один человек серьезно пострадал, 59 получили легкие травмы. Пострадавших доставили больницы, проводится расследование причин аварии. Сейчас аттракцион закрыт. Департамент культуры и туризма Гуанси также объявил, что зона водопада Детянь будет временно закрыта с 11 августа.

По данным СМИ, аттракцион представляет собой две конвейерные ленты, которые соединяются с вершиной горы. Ленты с обеих сторон закрыты защитным стеклом и крышей. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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