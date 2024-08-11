В Китае 60 человек пострадали и один погиб при поломке подъемника на водопаде
В Китае в провинции Гуанси пострадали 60 человек, еще один погиб в результате поломки аттракциона «Волшебный ковер», сообщает China Daily.
Инцидент у водопада Дэтянь на границе Китая и Вьетнама произошел днем 10 августа. Туристы получили травмы в результате сбоя аттракциона «Волшебный ковер», с помощью которого можно увидеть водопад.
По данным местных властей, один человек серьезно пострадал, 59 получили легкие травмы. Пострадавших доставили больницы, проводится расследование причин аварии. Сейчас аттракцион закрыт. Департамент культуры и туризма Гуанси также объявил, что зона водопада Детянь будет временно закрыта с 11 августа.
По данным СМИ, аттракцион представляет собой две конвейерные ленты, которые соединяются с вершиной горы. Ленты с обеих сторон закрыты защитным стеклом и крышей.