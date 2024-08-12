Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев

Писеев был президентом Федерации фигурного катания на коньках СССР с 1989 по 1992 гг. Главой ФФККР являлся с 1992 по 2010 гг. В 2010 г. на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России был избран олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Горшков. В период с 2010 по 2014 гг. Писеев занимал пост гендиректора ФФККР. С 1992 гг. был членом исполкома Олимпийского комитета России.