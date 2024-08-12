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Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев

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Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Валентин Николаевич был предан фигурному катанию, жил им, не мыслил себя без этой работы. Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования семье Валентина Николаевича Писеева, его близким, родным, коллегам», – сказано в сообщении.

Писеев родился 26 сентября 1941 г. в Волоколамске. Он начал заниматься фигурным катанием в 1950 г. С 1972 по 1977 гг. входил в судейские бригады на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. С 1974 по 1983 гг. занимал пост заместителя начальника управления зимних видов спорта, с 1977 по 1985 гг. входил в состав технического комитета Международного союза конькобежцев.

Писеев был президентом Федерации фигурного катания на коньках СССР с 1989 по 1992 гг. Главой ФФККР являлся с 1992 по 2010 гг. В 2010 г. на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России был избран олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Горшков. В период с 2010 по 2014 гг. Писеев занимал пост гендиректора ФФККР. С 1992 гг. был членом исполкома Олимпийского комитета России.

Награжден орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Дружбы народов, медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда», почетным знаком «Спортивная слава России» и серебряным орденом Международного Олимпийского Комитета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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