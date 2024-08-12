Экс-руководители Нота-банка получили до 11 лет колонии по делу о хищении
Останкинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении бывших руководителей ПАО «Нота-банк» – членов правления банка, братьев 52-летнего Дмитрия и 43-летнего Вадима Ерохиных, директора департамента экономической безопасности 47-летнего Алексея Киреева, корпоративного директора 55-летнего Тимура Исхакова и 42-летнего начальника отдела кредитования Андрея Симакова. Им назначено от 5 до 11 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
Они признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Дмитрий Ерохин получил 11 лет лишения свободы в колонии общего режима, Вадим Ерохин – 8 лет лишения свободы. Киреев, Исхаков и Симаков осуждены на 5 лет лишения свободы. Также всем назначены штрафы от 500 000 до 2,5 млн руб.
По версии следствия, бывшие совладельцы и руководители банка через подчиненных похитили более 26,8 млрд руб. С сентября 2014 г. по октябрь 2015 г. они перечислили деньги со счетов банка на расчетные счета 64 подконтрольных организаций-заемщиков по фиктивным кредитным договорам.
Кроме этого, в июле 2015 г. по поручению Дмитрия Ерохина было учреждено и зарегистрировано фиктивное юрлицо-контрагент, через которое участники группы организовали оформление документов на предоставление кредитной линии и перечислили 300 млн руб. с ссудного счета банка якобы на строительство дачного коттеджного поселка и рекреационного комплекса в Московской области. Под видом расчетов в рамках инвестиционного проекта они фактически получили возможность распоряжаться похищенными деньгами.
С 24 ноября 2015 г. Банк России отозвал лицензию у московского ПАО «Нота-банк» «в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам». Также регулятор впервые ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Администрация провела анализ финансового положения банка, включающий оценку качества его активов. Было установлено, что обязательства банка превышают его активы больше чем на 26 млрд руб. без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 млрд руб. В банке обслуживались компании военно-промышленного комплекса, в том числе предприятия, участвующие в программе оборонзаказа, а также концерн ПВО «Алмаз-Антей».