Экс-руководители Нота-банка получили до 11 лет колонии по делу о хищении

С 24 ноября 2015 г. Банк России отозвал лицензию у московского ПАО «Нота-банк» «в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам». Также регулятор впервые ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Администрация провела анализ финансового положения банка, включающий оценку качества его активов. Было установлено, что обязательства банка превышают его активы больше чем на 26 млрд руб. без учета рисков, связанных с возможным предъявлением требований по исполнению гарантий на сумму свыше 8 млрд руб. В банке обслуживались компании военно-промышленного комплекса, в том числе предприятия, участвующие в программе оборонзаказа, а также концерн ПВО «Алмаз-Антей».