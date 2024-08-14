Москва отправила в Курскую область более 300 тонн гуманитарной помощи
Из Москвы в Курскую область отправлено более 300 т продуктов, одежды и предметов гигиены, а также техника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он также отметил роль московских медиков, которые оказывают помощь пострадавшим в регионе и тем, кто поступил в стационары столицы.
«Будем и дальше поддерживать жителей Курской области всем необходимым», – заявил Собянин.
13 августа сообщалось, что за сутки МЧС доставило в Курскую область более 350 т гуманитарного груза, в том числе питьевую воду, продукты питания, предметы первой необходимости. В регионе за сутки работало 119 бригад скорой помощи, 66 из них – в приграничье. Единовременную выплату в размере 10 000 руб. получили почти 5000 человек. За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более 2000 человек. В девяти регионах Центрального федерального округа работают 120 ПВР, в которых находятся около 8000 курян.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.