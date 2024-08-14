Два самолета Mirage разбились во Франции

По данным региональной газеты L'Est Républicain, в аварии участвовали два самолета Mirage. Авария произошла в районе Коломби-ле-Белль, коммуне на границе с департаментом Вогезы. Самолеты могли прилететь с 133-й авиабазы Очи, расположенной неподалеку. Один пилот, успевший катапультироваться, найден. Он ранен, но находится в сознании. Сколько всего человек было на борту – неизвестно.