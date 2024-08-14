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Два самолета Mirage разбились во Франции

Ведомости

Авария с участием двух военных самолетов произошла около полудня в Мерте и Мозеле – департаменте на северо-востоке Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным региональной газеты L'Est Républicain, в аварии участвовали два самолета Mirage. Авария произошла в районе Коломби-ле-Белль, коммуне на границе с департаментом Вогезы. Самолеты могли прилететь с 133-й авиабазы Очи, расположенной неподалеку. Один пилот, успевший катапультироваться, найден. Он ранен, но находится в сознании. Сколько всего человек было на борту – неизвестно.

Le Parisien пишет, что оперативный центр департамента задействован для поддержки вооруженных сил в проведении поисковых операций. Он рекомендует избегать этого сектора и соблюдать инструкции властей. О жертвах не сообщается, но известно, что усилия по поиску пилотов уже предпринимаются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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