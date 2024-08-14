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Суд в Москве приступил к рассмотрению дела Блиновской

Ведомости

Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела блогера Елены Блиновской, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«В настоящее время проходит предварительное слушание, в соответствии со ст. 234 УПК РФ – в закрытом судебном заседании», – говорится в сообщении.

1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Блиновской. Ей инкриминируют уклонение физлица от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ). По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. Она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций.

Кроме того, Блиновская без ведома гендиректоров двух компаний неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-банк» для перевода денежных средств.

Против Алексея Блиновского также возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела.

14 августа сообщалось, что Блиновская не выплатила государству 1,2 млрд руб. из общего долга в 1,4 млрд. Адвокат Наталия Сальникова уточнила, что долг Блиновской перед налоговой на данный момент составляет менее четверти от всей суммы задолженности. 24 июля сообщалось, что блогер выплатила 230 млн руб. из долга по налогам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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