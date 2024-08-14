Суд в Москве приступил к рассмотрению дела Блиновской
Савеловский суд Москвы приступил к рассмотрению дела блогера Елены Блиновской, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«В настоящее время проходит предварительное слушание, в соответствии со ст. 234 УПК РФ – в закрытом судебном заседании», – говорится в сообщении.
1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Блиновской. Ей инкриминируют уклонение физлица от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ). По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель Блиновская при пособничестве своего супруга Алексея занизила доходы и базу для исчисления налогов. Она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн руб. Супруги легализовали более 716 млн руб. с помощью ряда финансовых операций.
Кроме того, Блиновская без ведома гендиректоров двух компаний неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-банк» для перевода денежных средств.
Против Алексея Блиновского также возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела.
14 августа сообщалось, что Блиновская не выплатила государству 1,2 млрд руб. из общего долга в 1,4 млрд. Адвокат Наталия Сальникова уточнила, что долг Блиновской перед налоговой на данный момент составляет менее четверти от всей суммы задолженности. 24 июля сообщалось, что блогер выплатила 230 млн руб. из долга по налогам.