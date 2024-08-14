В Москве задержали американца за ночное нападение
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Мещанским межрайонным следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, в ночь на 12 августа гражданина США доставили в отдел полиции Москвы из-за «совершения им хулиганских действий». Он отказался предоставлять документы, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.
Сейчас с фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие настаивает на мере пресечения в виде заключения под стражу.