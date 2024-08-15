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Умер основатель «Соколов России» летчик Харчевский

Ведомости

Военный летчик-снайпер, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик России, бывший начальник Липецкого авиацентра, ведущий и основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Человек-легенда, который всю жизнь прожил на предельных режимах», – прокомментировал Артамонов.

Харчевский родился 9 мая 1950 г. в Черкасской области Украинской ССР. В 1972 г. окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, а в 1986 г. – Военно-воздушную академию им. Юрия Гагарина. В 1972-1978 гг. проходил службу в 31-м истребительном полку в группе советских войск в Германии, с 1978 г. - в Липецке. Харчевский провел на международных соревнованиях более 50-ти учебных воздушных боев с зарубежными военными летчиками и ни одного не проиграл. С 2006 по 2015 г. был ведущим летчиком пилотажной группы «Соколы России». В августе 2015 г. ушел на пенсию по достижении предельного возраста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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