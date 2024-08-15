Умер основатель «Соколов России» летчик Харчевский

Харчевский родился 9 мая 1950 г. в Черкасской области Украинской ССР. В 1972 г. окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, а в 1986 г. – Военно-воздушную академию им. Юрия Гагарина. В 1972-1978 гг. проходил службу в 31-м истребительном полку в группе советских войск в Германии, с 1978 г. - в Липецке. Харчевский провел на международных соревнованиях более 50-ти учебных воздушных боев с зарубежными военными летчиками и ни одного не проиграл. С 2006 по 2015 г. был ведущим летчиком пилотажной группы «Соколы России». В августе 2015 г. ушел на пенсию по достижении предельного возраста.