Арестованный на 15 суток гражданин США Татер разгромил номер отеля
Гражданин США Джозеф Татер, ранее арестованный в Москве на 15 суток за мелкое хулиганство, разгромил номер в отеле. Об этом сообщают «РИА Новости».
Согласно материалам дела, на которые ссылается агентство, Татер, желая остановиться в номере Radisson в Москве, вел себя неадекватно, оскорблял сотрудников, отчего последние решили позвонить коллегам из другого отеля, в котором раньше останавливался американец. Там им рассказали, что Татер «разгромил номер», после чего сотрудники Radisson приняли решение отказать в регистрации американцу. Татер повел себя агрессивно, поэтому сотрудники отеля вызвали полицию.
По данным следствия, в ночь на 12 августа гражданина США доставили в отдел полиции Москвы из-за «совершения им хулиганских действий». Он отказался предоставлять документы, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Мещанским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы.
Летом 2021 г. Головинский суд Москвы приговорил американского морского пехотинца Тревора Рида к 9 годам колонии по делу о применении насилия к представителю власти. Суд установил, что Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции. В апреле 2022 г. Россия обменяла Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. После возвращения Рид отправился на Украину, где участвовал в боевых действиях на украинской стороне.