Арестованный на 15 суток гражданин США Татер разгромил номер отеля

Летом 2021 г. Головинский суд Москвы приговорил американского морского пехотинца Тревора Рида к 9 годам колонии по делу о применении насилия к представителю власти. Суд установил, что Рид напал на водителя полицейской машины и его напарника, когда его везли в отделение полиции. В апреле 2022 г. Россия обменяла Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. После возвращения Рид отправился на Украину, где участвовал в боевых действиях на украинской стороне.