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Бизнесмена Доткома экстрадируют в США из Новой Зеландии

Ведомости

Основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома экстрадируют в США из Новой Зеландии, сообщает национальное радио RNZ со ссылкой на заявление министра юстиции страны Пола Голдсмита.

«Я получил подробные рекомендации от минюста по этому вопросу. Тщательно рассмотрел всю информацию и решил, что Дотком должен быть передан США и предстать перед судом», – сказал он.

После заявления Голдсмита Дотком написал на своей странице в соцсети Х, что у него «есть план» и он не собирается покидать Новую Зеландию. Дотком может обжаловать решение минюста.

США требуют выдачи Доткома. Согласно их позиции, Дотком заработал свое состояние на цифровом пиратстве. Он переехал в Новую Зеландию в 2010 г. В январе 2012 г. его арестовали по запросу ФБР, но после отпустили под залог.

Как сообщает The Guardian, Дотком и три других руководителя Megaupload стали причиной того, что киностудии и звукозаписывающие компании недополучили более $500 млн прибыли. Предполагается, что они поощряли подписчиков хранить и делиться материалами, которые защищены авторским правом, что принесло Megaupload более $175 млн дохода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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