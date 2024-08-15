Бизнесмена Доткома экстрадируют в США из Новой Зеландии
Основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома экстрадируют в США из Новой Зеландии, сообщает национальное радио RNZ со ссылкой на заявление министра юстиции страны Пола Голдсмита.
«Я получил подробные рекомендации от минюста по этому вопросу. Тщательно рассмотрел всю информацию и решил, что Дотком должен быть передан США и предстать перед судом», – сказал он.
После заявления Голдсмита Дотком написал на своей странице в соцсети Х, что у него «есть план» и он не собирается покидать Новую Зеландию. Дотком может обжаловать решение минюста.
США требуют выдачи Доткома. Согласно их позиции, Дотком заработал свое состояние на цифровом пиратстве. Он переехал в Новую Зеландию в 2010 г. В январе 2012 г. его арестовали по запросу ФБР, но после отпустили под залог.
Как сообщает The Guardian, Дотком и три других руководителя Megaupload стали причиной того, что киностудии и звукозаписывающие компании недополучили более $500 млн прибыли. Предполагается, что они поощряли подписчиков хранить и делиться материалами, которые защищены авторским правом, что принесло Megaupload более $175 млн дохода.