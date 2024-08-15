Хабиб Нурмагомедов погасил долги перед государством
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов погасил долги перед государством в размере 302 млн руб., следует из данных ФССП.
2 июля ФНС арестовала счета спортсмена. Как отмечала служба, доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была связана с неуплатой налогов с доходов, полученных из-за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 г. 23 апреля 2024 г. производство вступило в силу.
28 июня 2024 г. стало известно об обысках в клубах смешанных единоборств семьи Нурмагомедовых. Обыски происходили, предположительно, из-за терактов в Махачкале и Дербенте, один из террористов мог быть воспитанником школы Нурмагомедова. Теракты в Дербенте и Махачкале произошли вечером 23 июня. Вооруженные мужчины расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских. Следственный комитет России 24 июня сообщил, были ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Трое убитых террористов были опознаны как сыновья и племянник бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.