Хабиб Нурмагомедов погасил долги перед государством

28 июня 2024 г. стало известно об обысках в клубах смешанных единоборств семьи Нурмагомедовых. Обыски происходили, предположительно, из-за терактов в Махачкале и Дербенте, один из террористов мог быть воспитанником школы Нурмагомедова. Теракты в Дербенте и Махачкале произошли вечером 23 июня. Вооруженные мужчины расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских. Следственный комитет России 24 июня сообщил, были ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Трое убитых террористов были опознаны как сыновья и племянник бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.