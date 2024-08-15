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Хабиб Нурмагомедов погасил долги перед государством

Ведомости

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов погасил долги перед государством в размере 302 млн руб., следует из данных ФССП.

2 июля ФНС арестовала счета спортсмена. Как отмечала служба, доначисленная сумма в рамках выездной налоговой проверки была связана с неуплатой налогов с доходов, полученных из-за рубежа за налоговый период с 2019 по 2021 г. 23 апреля 2024 г. производство вступило в силу.

28 июня 2024 г. стало известно об обысках в клубах смешанных единоборств семьи Нурмагомедовых. Обыски происходили, предположительно, из-за терактов в Махачкале и Дербенте, один из террористов мог быть воспитанником школы Нурмагомедова. Теракты в Дербенте и Махачкале произошли вечером 23 июня. Вооруженные мужчины расстреляли два православных храма, синагогу и пост ДПС. По данным минздрава республики, погиб 21 человек, включая 16 полицейских. Следственный комитет России 24 июня сообщил, были ликвидированы пять боевиков, их личности установлены. Трое убитых террористов были опознаны как сыновья и племянник бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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