Суд оштрафовал журналиста Шаиняна за отсутствие маркировки иноагента

18 августа 2023 г. МВД России объявило Шаиняна в розыск. 14 июля журналист был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В список иностранных агентов Шаинян был включен в апреле 2022 г. Тогда вместе с ним в список иноагентов попали журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин и другие.