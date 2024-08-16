Суд оштрафовал журналиста Шаиняна за отсутствие маркировки иноагента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и видеоблогера Карена Шаиняна (признан иноагентом в России) на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Журналист признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация и распространение материалов без указания маркировки иностранного агента).
18 августа 2023 г. МВД России объявило Шаиняна в розыск. 14 июля журналист был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В список иностранных агентов Шаинян был включен в апреле 2022 г. Тогда вместе с ним в список иноагентов попали журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин и другие.
8 августа Дудя (признан иноагентом в России) оштрафовали на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента.