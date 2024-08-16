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Суд оштрафовал журналиста Шаиняна за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и видеоблогера Карена Шаиняна (признан иноагентом в России) на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Журналист признан виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (публикация и распространение материалов без указания маркировки иностранного агента).

18 августа 2023 г. МВД России объявило Шаиняна в розыск. 14 июля журналист был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В список иностранных агентов Шаинян был включен в апреле 2022 г. Тогда вместе с ним в список иноагентов попали журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, художник-карикатурист Сергей Елкин и другие.

8 августа Дудя (признан иноагентом в России) оштрафовали на 40 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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