РЖД оценили подрыв путей в Рязанской области в 30 млн рублей
В ноябре 2023 г. неустановленные лица заложили взрывные устройства на железной дороге, что спровоцировало сход 19 вагонов грузового поезда на перегоне «Рыбное» – «Блок Пост». Помощник машиниста получил незначительные травмы, 15 вагонов получили повреждения. По горячим следам был задержан гражданин России и Италии Руслан Сидики.
«Вследствие совершенного обвиняемым подрыва железнодорожного полотна, в результате чего 19 товарных вагонов сошли с рельс, РЖД был причинен материальный ущерб на сумму порядка 30 млн руб.», – пояснил собеседник агентства.
Сидики предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 (теракт, совершенный группой лиц) и ч. 3 ст. 221.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На допросе он дал признательные показания и сообщил, что был завербован военной разведкой Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб.