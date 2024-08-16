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РЖД оценили подрыв путей в Рязанской области в 30 млн рублей

Ведомости

ОАО РЖД оценило в 30 млн руб. ущерб от подрыва железнодорожных путей в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ноябре 2023 г. неустановленные лица заложили взрывные устройства на железной дороге, что спровоцировало сход 19 вагонов грузового поезда на перегоне «Рыбное» – «Блок Пост». Помощник машиниста получил незначительные травмы, 15 вагонов получили повреждения. По горячим следам был задержан гражданин России и Италии Руслан Сидики.

«Вследствие совершенного обвиняемым подрыва железнодорожного полотна, в результате чего 19 товарных вагонов сошли с рельс, РЖД был причинен материальный ущерб на сумму порядка 30 млн руб.», – пояснил собеседник агентства.

Сидики предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 (теракт, совершенный группой лиц) и ч. 3 ст. 221.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.  На допросе он дал признательные показания и сообщил, что был завербован военной разведкой Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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