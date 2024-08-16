РЖД оценили подрыв путей в Рязанской области в 30 млн рублей

Сидики предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 (теракт, совершенный группой лиц) и ч. 3 ст. 221.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На допросе он дал признательные показания и сообщил, что был завербован военной разведкой Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб.