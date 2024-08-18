Ленинградский военный округ подал 10 исков против ВСК Минобороны
ФКУ «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» направило 10 исков в отношении ППК «Военно-строительная компания» (ВСК). Данные содержатся в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По данным ТАСС, объем исковых требований составляет 49,5 млн руб. К производству приняты три иска, заседания по ним пройдут в декабре.
В качестве третьего лица во всех исках присутствует ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации».
Работу ВСК курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, который сейчас находится под стражей, писал РБК.1 августа арестовали экс-начальника филиала ВСК Минобороны РФ Сергея Сухова. Его подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Предварительный ущерб от незаконных действий составил около 200 млн руб.