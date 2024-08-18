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Ленинградский военный округ подал 10 исков против ВСК Минобороны

Ведомости

ФКУ «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» направило 10 исков в отношении ППК «Военно-строительная компания» (ВСК). Данные содержатся в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

По данным ТАСС, объем исковых требований составляет 49,5 млн руб. К производству приняты три иска, заседания по ним пройдут в декабре.

В качестве третьего лица во всех исках присутствует ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации».

Работу ВСК курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, который сейчас находится под стражей, писал РБК.1 августа арестовали экс-начальника филиала ВСК Минобороны РФ Сергея Сухова. Его подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Предварительный ущерб от незаконных действий составил около 200 млн руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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