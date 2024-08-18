Ленинградский военный округ подал 10 исков против ВСК Минобороны

Работу ВСК курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, который сейчас находится под стражей, писал РБК.1 августа арестовали экс-начальника филиала ВСК Минобороны РФ Сергея Сухова. Его подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Предварительный ущерб от незаконных действий составил около 200 млн руб.