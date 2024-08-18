Почти 30 человек пострадали из-за пожара на колесе обозрения в Лейпциге
Более 20 человек получили ожоги и травмы в результате пожара на колесе обозрения вблизи Лейпцига, сообщила полиция немецкому изданию Bild.
Отмечается, что четыре человека получили ожоги, один – травму при падении, еще 18 человек пострадали из-за дыма. Двое человек получили серьезные травмы, сообщили в немецком Красном Кресте. Пострадавших доставили в больницы.
По данным издания, аттракцион был полностью занят людьми, когда загорелась одна из кабинок, затем огонь распространился на вторую.
Колесо обозрение загорелось во время музыкального фестиваля Highfield около 21:00 (22:00 мск). Спустя час фестиваль продолжился на других площадках.
Пожар был потушен вечером 17 августа, причина до сих пор неясна, отмечает издание.