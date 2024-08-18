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Почти 30 человек пострадали из-за пожара на колесе обозрения в Лейпциге

Ведомости

Более 20 человек получили ожоги и травмы в результате пожара на колесе обозрения вблизи Лейпцига, сообщила полиция немецкому изданию Bild. 

Отмечается, что четыре человека получили ожоги, один – травму при падении, еще 18 человек пострадали из-за дыма. Двое человек получили серьезные травмы, сообщили в немецком Красном Кресте. Пострадавших доставили в больницы.

По данным издания, аттракцион был полностью занят людьми, когда загорелась одна из кабинок, затем огонь распространился на вторую.

Колесо обозрение загорелось во время музыкального фестиваля Highfield около 21:00 (22:00 мск). Спустя час фестиваль продолжился на других площадках. 

Пожар был потушен вечером 17 августа, причина до сих пор неясна, отмечает издание. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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