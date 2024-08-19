ГД ужесточит ответственность за вовлечение детей в преступления через интернет

До принятия закона УК РФ не предусматривал дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений небольшой и средней тяжести, в которые вовлекается несовершеннолетний. Закон устранил эти пробелы и создал дополнительные рычаги воздействия на взрослых, которые совершают такие преступления или хотят это сделать.