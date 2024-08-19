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ГД ужесточит ответственность за вовлечение детей в преступления через интернет

Ведомости

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за вовлечение детей в преступления с помощью интернета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Предлагается дополнить новым квалифицирующим признаком, предусматривающим совершение преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, статьи Уголовного кодекса РФ», – написал он.

Предполагается, что изменения коснутся ст. 150 и ст. 151 УК РФ – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных действий. Володин сообщил, что для виновных будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Депутаты Госдумы начнут рассматривать законопроект в сентябре.

В мае был принят законопроект, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. «За» проголосовали 407 депутатов, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Президент России Владимир Путин подписал закон в конце мая.

До принятия закона УК РФ не предусматривал дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений небольшой и средней тяжести, в которые вовлекается несовершеннолетний. Закон устранил эти пробелы и создал дополнительные рычаги воздействия на взрослых, которые совершают такие преступления или хотят это сделать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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