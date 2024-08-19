ГД ужесточит ответственность за вовлечение детей в преступления через интернет
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за вовлечение детей в преступления с помощью интернета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Предлагается дополнить новым квалифицирующим признаком, предусматривающим совершение преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, статьи Уголовного кодекса РФ», – написал он.
Предполагается, что изменения коснутся ст. 150 и ст. 151 УК РФ – вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных действий. Володин сообщил, что для виновных будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Депутаты Госдумы начнут рассматривать законопроект в сентябре.
В мае был принят законопроект, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. «За» проголосовали 407 депутатов, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Президент России Владимир Путин подписал закон в конце мая.
До принятия закона УК РФ не предусматривал дифференциацию ответственности в зависимости от количества преступлений небольшой и средней тяжести, в которые вовлекается несовершеннолетний. Закон устранил эти пробелы и создал дополнительные рычаги воздействия на взрослых, которые совершают такие преступления или хотят это сделать.