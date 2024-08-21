Станцию метро «Саларьево» в Москве закрыли после возгорания силового кабеля
«По требованию МЧС станция "Саларьево" закрыта для входа и выхода пассажиров. Поезда временно проезжают станцию без остановки», – говорится в сообщении.
По сообщению Telegram-канала «Осторожно, Москва», на станции было видно задымление, рядом со входом в метро находятся эвакуированные пассажиры.
Утром 17 августа на станции метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии сработала гермодверь. Сообщалось, что в одном из переходов станции «Арбатская» произошло «кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия».
Пересадка со станции «Арбатская» временно осуществлялась через станцию «Боровицкая». Об урегулировании гермозатвора сообщили утром того же дня.