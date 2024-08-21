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Станцию метро «Саларьево» в Москве закрыли после возгорания силового кабеля

Ведомости

Станцию метро «Саларьево» в Москве временно закрыли для пассажиров, сообщили в департаменте транспорта столицы. По данным ТАСС, на станции загорелся силовой кабель в трансформаторной подстанции.

«По требованию МЧС станция "Саларьево" закрыта для входа и выхода пассажиров. Поезда временно проезжают станцию без остановки», – говорится в сообщении.

По сообщению Telegram-канала «Осторожно, Москва», на станции было видно задымление, рядом со входом в метро находятся эвакуированные пассажиры.

Утром 17 августа на станции метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии сработала гермодверь. Сообщалось, что в одном из переходов станции «Арбатская» произошло «кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором, который частично был сдвинут в сторону закрытия».

Пересадка со станции «Арбатская» временно осуществлялась через станцию «Боровицкая». Об урегулировании гермозатвора сообщили утром того же дня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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