Школьники не смогут ссылаться на игры, комиксы и аниме при сдаче ОГЭ
Российские школьники не смогут ссылаться в ОГЭ по русскому языку на комиксы, аниме и компьютерные игры, следует из обновленной редакции КИМа на 2025 г.
«Не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра», – написано в документе.
Изменения коснулись задания под номером 13.3, в нем предлагается написать текст-рассуждение на заданную тему. Так, сдающие экзамен в качестве аргумента могут приводить художественную литературу и классический кинематограф.
20 марта 2024 г. ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор сообщал, что в 2024 г. россияне смогут использовать в качестве примеров для сочинения в рамках ЕГЭ по русскому языку содержание фильмов, аниме и комиксов.