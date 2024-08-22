Роспотребнадзор начал работу по борьбе с оспой обезьян в Африке
Роспотребнадзор начал работу по борьбе с оспой обезьян (mpox) в Африке, следует из сообщения ведомства.
«В Республике Конго в период с 19 по 23 августа специалисты Роспотребнадзора проводят серию курсов по вопросам профилактики и лабораторной диагностики инфекционных болезней», – сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»). В ведомстве отметили, что особое внимание специалисты уделяют оспе обезьян.
В сообщении также указывается, что конголезская сторона заинтересована в получении российских тестов для диагностики оспы обезьян. Они успешно апробированы совместно со специалистами республики из Национальной лаборатории общественного здравоохранения местного минздрава.
Обезьянья оспа или оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание (заболевание, передающееся человеку от животных). Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция, в частности, передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Специалисты ВОЗ предполагают, что новый штамм передается преимущественно половым путем.
Согласно данным ВОЗ, за первую половину 2024 г. было выявлено 1854 подтвержденных случая mpox, это 36% от общего числа во всем мире (5199). При этом 95% от числа подтвержденных случаев зарегистрированы в ДРК.