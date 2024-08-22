Роспотребнадзор начал работу по борьбе с оспой обезьян в Африке

Обезьянья оспа или оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание (заболевание, передающееся человеку от животных). Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция, в частности, передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Специалисты ВОЗ предполагают, что новый штамм передается преимущественно половым путем.