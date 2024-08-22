При взрыве на фармацевтическом заводе на юге Индии погибли 17 человек
Как минимум 17 человек погибли в результате взрыва на частной фармацевтической фабрике Escientia Advanced Sciences в индийском штате Андхра-Прадеш, еще 36 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на финансового директора Escientia Group Шринивасу Рао Кораду.
По словам Кораду, вероятнее всего, трагедия произошла из-за утечки растворителя. Сотрудники фабрики занимались ее устранением, когда прогремел взрыв.
Главный министр штата Чандрабабу Найду заявил, что по факту аварии будет проведено расследование. В министерстве промышленности штата используемый на производстве растворитель идентифицировали как метил-трет-бутиловый эфир – легковоспламеняющуюся жидкость, которая применяется в качестве добавки в неэтилированные бензины для более эффективного горения.
По данным агентства, на предприятии работают около 400 сотрудников. Они производят промежуточные химикаты и активные ингредиенты для экспорта в США и другие западные страны.