При взрыве на фармацевтическом заводе на юге Индии погибли 17 человек

Главный министр штата Чандрабабу Найду заявил, что по факту аварии будет проведено расследование. В министерстве промышленности штата используемый на производстве растворитель идентифицировали как метил-трет-бутиловый эфир – легковоспламеняющуюся жидкость, которая применяется в качестве добавки в неэтилированные бензины для более эффективного горения.