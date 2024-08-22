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При взрыве на фармацевтическом заводе на юге Индии погибли 17 человек

Ведомости

Как минимум 17 человек погибли в результате взрыва на частной фармацевтической фабрике Escientia Advanced Sciences в индийском штате Андхра-Прадеш, еще 36 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на финансового директора Escientia Group Шринивасу Рао Кораду.

По словам Кораду, вероятнее всего, трагедия произошла из-за утечки растворителя. Сотрудники фабрики занимались ее устранением, когда прогремел взрыв.

Главный министр штата Чандрабабу Найду заявил, что по факту аварии будет проведено расследование. В министерстве промышленности штата используемый на производстве растворитель идентифицировали как метил-трет-бутиловый эфир – легковоспламеняющуюся жидкость, которая применяется в качестве добавки в неэтилированные бензины для более эффективного горения.

По данным агентства, на предприятии работают около 400 сотрудников. Они производят промежуточные химикаты и активные ингредиенты для экспорта в США и другие западные страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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